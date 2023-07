Gericht in Schweden stoppt Auslieferungen an Türkei

Das Oberste Gericht in Schweden hat die Auslieferung von zwei Männern an die Türkei gestoppt, welche laut Ankara Mitglieder der Bewegung des muslimischen Predigers Fethullah Gülen sind. Die von der Türkei vorgelegten Beweise für die mutmaßliche Mitgliedschaft der beiden Männer in einer "terroristischen Vereinigung" seien nicht ausreichend, erklärte das Gericht am Donnerstag. Zudem sei den beiden Beschuldigten in Schweden bereits Flüchtlingsstatus zuerkannt worden.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/YVES HERMAN Entscheidung könnte Streit um NATO-Mitgliedschaft neu anfachen