Gericht in Sri Lanka hebt Auflösung des Parlaments auf

Sri Lankas Oberster Gerichtshof hat die Auflösung des Parlaments durch Staatspräsident Maithripala Sirisena vorläufig rückgängig gemacht. Das Gericht am Rande der Hauptstadt Colombo suspendierte am Dienstag die Anordnung und kündigte weitere Verhandlungen Anfang Dezember an. Auch Sirisenas Ansetzung einer vorgezogenen Wahl am 5. Jänner wurde vorläufig aufgehoben.

Sri Lanka kommt nicht zur Ruhe