Gericht verlängert Hausarrest von Nawalny-Mitstreitern

Ein russisches Gericht hat am Freitag den Hausarrest weiterer enger Mitstreiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny verlängert. Sein Bruder Oleg, die Juristin Ljubow Sobol und seine Ärztin Anastassija Wassiljewa, die die unabhängige Gewerkschaft Allianz der Ärzte leitet, müssen bis zum 23. Juni zu Hause bleiben. Sie hätten eigentlich am Dienstag wieder in Freiheit kommen sollen. Die Prozesse gelten als politisch motiviert, um die Opposition mundtot zu machen.

SN/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Juristin Sobol will bei Parlamentswahl kandidieren