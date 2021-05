Gericht zwingt Ölmulti Shell zu Klimaschutz

Umweltschutzorganisationen erringen einen triumphalen Erfolg.

Überraschend klar hat der Ölmulti Royal Dutch Shell einen großen Klimaprozess verloren. Laut Urteil eines Gerichts in Den Haag muss das der britisch-niederländische Konzern seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um netto 45 Prozent gegenüber 2030 senken. Sieben NGOs sowie mehr als 17.379 Bürger hatten Shell verklagt.

Der Multi mit Hauptsitz in Den Haag verstoße gegen die globalen Klimaziele, wie sie im Klimaschutzvertrag von Paris 2015 festgelegt worden seinen und investiere weiterhin in großem Ausmaß in die Förderung von Öl und Erdgas, so die Argumentation der Kläger.

Laut der NGO "Friends of Earth", die den Prozess initiierte, verursacht Shell jährlich rund neun Mal mehr Treibhausgase als die Niederlande. Der Konzern habe nichts gegen die Folgen der Erderwärmung unternommen obwohl er seit 60 Jahren von den Folgen des Öl- und Gasverbrauch gewusst habe.

Shell konterte, sich zum Klimaschutz verpflichtet zu haben. Zudem müsste man im Fall einer Verurteilung den Verkauf fossiler Brennstoffe rasch verringern. Das würde nur dazu führen, dass anderen Konzerne einspringen würden.

Das Gericht ließ das Vorbringen nicht gelten. Die Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen gelten für alle Unternehmen. Die von Shell beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen seien "wenig konkret und voller Vorbehalte". Der Konzern hatte erst vor wenigen Monaten seine CO2-Strategie vorgelegt. Demnach will Shell die Ölförderung im besten Fall um 20 Prozent bis zum Jahr 2030.

Erst vergangenen Woche forderte die Internationale Energieagentur IEA, bislang mehr ein Vertreter der fossilen Energieträger, einen Investitionsstopp für neue Öl- und Gasprojekte. Nur so sei das Ziel des Pariser Klimaabkommens, den Anstieg der globalen Erwärmung um maximal 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, noch zu erreichen.

Shell hat angekündigt, gegen das Urteil zu berufen.