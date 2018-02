Gerichtshof in Den Haag ermittelt in Dutertes Drogenkampf

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag will Vorwürfen der illegalen Tötungen im Anti-Drogen-Kampf der philippinischen Regierung nachgehen. Der IStGH habe die Regierung darüber informiert, und Präsident Rodrigo Duterte begrüße diese vorläufigen Ermittlungen, teilte sein Sprecher Harry Roque am Donnerstag mit. Tausende Menschen sind Dutertes Kampf gegen Drogen bisher zum Opfer gefallen.

SN/APA (AFP)/TED ALJIBE Dutertes Politik international umstritten