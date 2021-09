Gerüchte über Putins Quarantäne

Wladimir Putin geht unmittelbar vor den Duma-Wahlen in Selbstisolation. Angeblich wegen Covid-19-Fällen in seiner engsten Umgebung. Aber die Moskauer Öffentlichkeit spekuliert eifrig über andere Beweggründe.

Am Dienstag hatte Wladimir Putin bei einer Videositzung des Kabinetts bekannt gegeben, dass er nicht wie geplant nach Tadschikistan reisen könne, sondern sich in Selbstisolation begeben müsse. Mehrere Leute aus seiner engsten Umgebung seien an Covid-19 erkrankt, auch ein unmittelbarer Mitarbeiter, obwohl dieser mehrfach geimpft worden sei. Nach Angaben des Kremls wird der Präsident "eine bestimmte Zeit in Quarantäne bleiben". Am Montag hatte er noch ein Herbstmanöver besucht, im Kreml Teilnehmern der Paralympics zu ihren Medaillen gratuliert, am Dienstag den ...