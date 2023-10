Gescheitertes Referendum: Australien hält sich einen Spiegel vor

Dass Australien seine Ureinwohnerinnen und Ureinwohner in der Verfassung anerkennen und ihnen eine beratende "Stimme" ("Voice") im Parlament einräumen wollte, wäre eigentlich nur ein kleiner Schritt in Richtung Aussöhnung gewesen.

Australien will sich gerne als positives Mitglied der internationalen Gemeinschaft präsentieren. Australier wollen die Guten sein, die sich gegen die Bösen aufbäumen. Dieses Image vom "Underdog", der sich gegen den "Bully" wehrt - ist tief in der australischen Psyche verankert.

Doch das gescheiterte Referendum hat all das zunichtegemacht. Vielmehr hat es dem Land einen Spiegel vorgehalten: Es wurden alte Kolonialgedanken heraufbeschwört und eine gehörige Portion Rassismus offenbart. Denn unter den lautstarken Neinsagern waren Stimmen wie der ehemalige Minister Gary Johns, der die "Voice" als ein "Greifen nach der Macht" und die Aborigines als eine organisierte Lobbygruppe bezeichnete, die "durch ganz Canberra kriecht" und "den Weißen eins auswischen" wolle.

Hanebüchene Gerüchte

Das "Nein" im Referendum offenbart aber auch eine Urangst vieler Australierinnen und Australier - nämlich die, dass ihnen die Indigenen etwas wegnehmen könnten. Gleichzeitig ist die Niederlage auch ein Sieg Trumpscher Methoden. Denn die Neinsager führten ihre Angstkampagne äußerst geschickt, vollgepackt mit Übertreibungen, Desinformation, rassistischen Untertönen und Lügen.

Die Gerüchte, die umherschwirrten, waren hanebüchen: Neben der Behauptung, dass Nichtindigene ihr Land und Zuhause verlieren könnten, waren auch, dass Australien Entschädigungen zahlen müsse, Aborigines kostenlose Wohnungsbaudarlehen, Autos oder Universitätsabschlüsse erhalten würden. Die Behauptungen entbehrten jeder Wahrheit, doch sie jagten dem Großteil der Bevölkerung ausreichend Angst ein, doch lieber ein "No" anstatt ein "Yes" in das vorgegebene Feld auf dem Stimmzettel zu schreiben.

Keine Solidarität unter den Indigenen

Deprimierend war aber auch zu sehen, wie die Indigenen sich selbst im Vorfeld des Referendums Schaden zufügten. Der geringe Zusammenhalt unter den einzelnen Volksgruppen dürfte ebenfalls einige Wähler abgeschreckt haben. Neben der Gruppe, die die "Stimme" für "zu symbolhaft" befand und für einen Vertrag ("Treaty") kämpfte (wie die neuseeländischen Maori ihn geschlossen haben), gab es Stimmen wie die der konservativen Politikerin Jacinta Price, die - obwohl sie selbst Indigene ist - in einer Rede vor dem lokalen Presseclub in Canberra gar die Kolonisierung durch die Briten positiv redete. Jetzt hätten die Ureinwohner "ja immerhin laufendes Wasser und genügend Essen", meinte sie.

Und auf die Nachfrage eines Reporters folgte die schockierende und völlig falsche Aussage, dass es "keine anhaltenden negativen Auswirkungen der Kolonisierung" für die Ureinwohner gebe. Die Überlebenden der "Stolen Generation" - der indigenen Menschen, die bis in die 1970er Jahre als Kinder gewaltsam aus ihren Familien gerissen und in Pflegeheimen und Institutionen untergebracht und dort oftmals missbraucht wurden - scheint Price dabei geflissentlich vergessen zu haben.

Stillstand ist vorprogrammiert

Für das Image Australiens in der Welt ist das "Nein" eine Katastrophe. Am schlimmsten ist das Scheitern des Referendums aber für die indigenen Menschen selbst, denn das "Nein" bedeutet Stillstand und es bedeutet, dass die Kluft zwischen den Indigenen und dem Rest des Landes auch künftig weit auseinander klaffen wird. Denn keine künftige Regierung wird es wagen, nach derart polarisierenden Debatten ein weiteres Referendum oder gar einen Vertrag mit den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern zu initiieren.

All das stimmt wütend und traurig. Die Australierinnen und Australier haben ihre Ureinwohnerinnen und Ureinwohner im Stich gelassen und eine Seite von sich offenbart, deren Existenz sie lieber nicht so öffentlich zur Schau gestellt hätten.