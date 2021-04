Geschenke für Lukaschenko

Der österreichischen Raiffeisen Bank International wird vorgeworfen, das belarussische Regime unter Alexander Lukaschenko wirtschaftlich zu unterstützen.

"Eine ideale Platzierung", so freute sich Alexander Bulgakow. Der Manager der österreichischen Raiffeisenbank feierte "wohl das beste Geschäft in der Geschichte dieses Emittenten". Am 19. Juni 2020 wurden zwei Staatsanleihen von Belarus in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar ausgegeben. Die Raiffeisen Bank International (RBI) hatte die Emission gemeinsam mit Citibank und Société Générale organisiert. Das Datum stach heraus. Am Tag zuvor war in Minsk ein Berufskollege Bulgakows festgenommen worden. Viktor Babariko, Ex-Chef der Belgazprombank, galt als aussichtsreicher Oppositionskandidat bei den ...