Gespräch zwischen Netanyahu und Gantz in Israel

Der israelische Präsident Reuven Rivlin will seine Vorstellungen von einer Einheitsregierung bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dem Wahlgewinner Benny Gantz voranbringen. Rivlin habe Netanyahu und Gantz für den Abend eingeladen, teilte das Präsidialamt in Jerusalem am Montag mit.

