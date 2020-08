Wende im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten: Der Angeklagte Stephan Ernst legt ein Geständnis ab. Er spricht nicht selbst, aber lässt über seinen Anwalt erklären: "Da habe ich geschossen."

Der Hauptangeklagte Stephan Ernst gestand am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, den damals 66-jährigen CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 in dessen Garten in der Nähe von Kassel aus rechtsextremistischen Motiven erschossen zu haben.

"Ich habe geschossen", ließ ...