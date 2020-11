"Gestatten, ich bin der Mann von Jill"- wie die künftige First Lady ihre Rolle angeht

Jill Biden wird die erste First Lady mit einem Fulltime-Job sein. Die promovierte Lehrerin durchbricht damit eine Menge Rollenklischees.

Nachdem ihr Mann zum Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten gekürt worden war, trat Jill Biden vor die Kamera. Nicht auf einer prunkvollen Bühne, sondern in der Schule, in der sie einst Englisch unterrichtet hatte. In einer höchst persönlichen Rede machte die 69-Jährige deutlich, warum Joe Biden in ihren Augen ins Weiße Haus gewählt werden sollte: als Mann, der wie kein zweiter Führungsstärke und Mitgefühl verkörpere.

In ihrer per Video übertragenen Parteitagsrede sprach sie über die Schicksalsschläge im Leben des früheren ...