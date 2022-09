Getreideexporte aus der Ukraine: Ein Körnchen Wahrheit

Russlands Präsident Wladimir Putin stellt den Deal über Getreideexporte aus der Ukraine infrage, weil die Lieferungen nicht an arme Länder gingen. Was steckt hinter der Anschuldigung?

Die Blockade der ukrainischen Häfen sorgte im Frühling dieses Jahres für einen - zusätzlichen - Schock auf dem weltweiten Agrarmarkt. Die ausbleibenden Mengen an Getreide und Saaten kamen zusätzlich zu den längst gestiegenen Energie- und Transportpreisen und der generellen, kriegsbedingten Unsicherheit. Vor allem Entwicklungsländer kamen dadurch in eine lebensbedrohliche Situation: Ausbleibende Exporte, gepaart mit stark gestiegenen Weltmarktpreisen, machten es unmöglich, an Lieferungen zu kommen.

Vor diesem Hintergrund einigten sich am 27. Juli Russland und die Ukraine unter UN-Vermittlung ...