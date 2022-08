Getreidefrachter aus Ukrainer kommt nicht rechtzeitig an

Das erste Frachtschiff mit ukrainischem Getreide seit Kriegsbeginn legt später als erwartet im Libanon an. Die für diesen Sonntag geplante Ankunft des Schiffes "Razoni" sei abgesagt worden, berichtete die ARD am Samstagabend. Zu den Gründen wurden keine Angaben gemacht. Anfang der Woche war nach mehrmonatiger russischer Seeblockade der erste Getreidefrachter - mit 26.000 Tonnen Mais an Bord - aus einem ukrainischen Schwarzmeerhafen gestartet.

SN/APA/TURKISH DEFENCE MINISTRY/TUR Razoni ist der erster Getreide-Frachter seit Kriegsbeginn