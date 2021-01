Gewählte US-Vizepräsidentin Harris gibt Senatssitz ab

Vor ihrer Vereidigung als erste Vizepräsidentin der USA hat sich Kamala Harris wie geplant ihren Sitz im US-Senat aufgegeben. Es sei ihr eine Ehre gewesen, ihren Heimatstaat Kalifornien in der Parlamentskammer zu vertreten, sagte Harris in einer am Montag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Sie betonte, dass ihr Abschied als Senatorin kein Abschied aus dem Senat bedeute. Als Stellvertreterin des neuen US-Präsidenten Joe Biden ist sie künftig auch Senatspräsidentin.

Künftige US-Vizepräsidentin wird Senatspräsidentin