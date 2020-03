Gewalt bei Trauerfeier für Ernesto Cardenal in Nicaragua

Der Trauergottesdienst für den verstorbenen nicaraguanischen Dichter und Befreiungstheologen Ernesto Cardenal ist durch Zwischenrufe und Ausschreitungen gestört worden. Anhänger der regierenden Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) riefen bei der Zeremonie am Dienstag in der Hauptstadt Managua beleidigende Sprüche in Richtung der Angehörigen und Freunde des Literaten, wie Anwesende berichteten.

SN/APA (AFP)/INTI OCON Dichter Ernesto Cardenal wurde 95 Jahre alt