Gewalt gegen Frauen wird in Großbritannien ein Männerthema

Seit dem Mord an Sarah Everard sprechen die Briten offener über Gewalt gegen Frauen und die Männer, die sie stillschweigend dulden.

Aus der Ferne glitzert das Zellophan in der Frühlingssonne. Tausende Blumensträuße wurden rund um den Musikpavillon im Londoner Clapham-Common-Park gelegt. Der Berg an Tulpen und Rosen überwältigt - und wächst täglich weiter. Unweit der improvisierten Gedenkstätte wurde Sarah Everard am Abend des 3. März das letzte Mal lebend gesehen. Nach allem, was die Ermittler bislang wissen, wurde die 33-jährige Britin auf dem Nachhauseweg entführt und ermordet. Mutmaßlicher Täter ist ein 48 Jahre alter Polizist.

Der Mord hat das ...