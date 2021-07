Gewalt in Südafrika greift auf weitere Regionen über

In Südafrika greifen die gewalttätigen Proteste und Plünderungen mit mindestens 72 Toten von den betroffenen zwei Provinzen auf benachbarte Regionen über. In den Provinzen Mpumalanga und Northern Cape gab es ähnliche Zwischenfälle, wie die Polizei am Dienstagabend erklärte. Die Afrikanische Union (AU) rief angesichts der Gewalt dringend zu einer Wiederherstellung der Ordnung auf. Begonnen hatten die Krawalle als Protest gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Jacob Zuma.

SN/APA/AFP/MARCO LONGARI Krawalle begannen als Protest gegen Zumas Inhaftierung