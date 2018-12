Gewalt überschattet Ende des Wahlkampfs in Bangladesch

Die Ermordung eines Regierungsanhängers und weitere Festnahmen von Oppositionellen haben das Ende des Wahlkampfs in Bangladesch überschattet. Ein Anhänger der regierenden Awami League sei am Donnerstagabend in der nordöstlichen Stadt Sylhet von Unterstützern der Oppositionspartei BNP zu Tode geprügelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bangladesch wählt am Sonntag ein neues Parlament.

SN/APA (AFP)/INDRANIL MUKHERJEE Wahlkampf in Bangladesch