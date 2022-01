Gewerkschaften riefen zu landesweiten Streiks im Libanon auf

Im Libanon haben landesweit Menschen gegen die schwere Wirtschaftskrise gestreikt. Unter anderem Straßenkreuzungen wurden von Bussen blockiert, der Verkehr kam in weiten Landesteilen zum erliegen. Gewerkschaften der Verkehrsbetriebe hatten zu den Protesten aufgerufen. Geschäfte und Banken blieben geschlossen. Die Armee war im Einsatz, um die Straßenblockaden aufzulösen. Erst am Mittwoch hatte sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Beirut aufgehalten.

SN/APA/AFP/JOSEPH EID Drei Viertel der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze