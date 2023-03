Gewessler kündigt Zustimmung zu Verbrenner-Verbot an

Österreich wird dem geplanten Verbot von nicht-klimaneutralen Neufahrzeugen ab 2035 zustimmen. "Wir werden diese Verordnung heute auf den Weg bringen", kündigte Klimaministerin Leonore Gewessler am Dienstag vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel an. Dass es noch ein Schlupfloch gebraucht habe, "um Zauderer auf den Weg zu nehmen", sei "schade". Dies werde "der europäischen Autoindustrie nicht zum Vorteil gereichen". Es sei wichtig, dass die Blockade gelöst wurde.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTOPH SCHMIDT Was hinten rauskommt, ist nicht egal