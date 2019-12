Die Demokraten wollen mit einem neuen Manöver verhindern, dass die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Senat einen Freispruch für den US-Präsidenten im Impeachment durchsetzen.

Als das US-Repräsentantenhaus im Dezember 1998 Präsident Bill Clinton anklagte, eilte noch am selben Tag eine Gruppe von Republikanern auf die andere Seite des Kongresses. Den Konservativen konnte es nicht schnell genug gehen, die "Articles of Impeachment", also die Anklagepunkte ...