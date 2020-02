Gezi-Prozess: Nach Freisprüchen Ermittlung gegen Richter

Nach dem Freispruch des Intellektuellen Osman Kavala und acht weiterer Angeklagter in der Türkei im sogenannten Gezi-Prozess ist eine Untersuchung gegen die Richter eingeleitet worden. Der Rat der Richter und Staatsanwälte ermittle gegen die Mitglieder des 30. Gerichts für schwere Straftaten in Istanbul, das am Vortag die Urteile gefällt hatte, schrieb die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE In Europa wurde mit großer Besorgnis auf die Inhaftierung reagiert