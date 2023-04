Ghanas Militärhunde horchen auch auf "Platz"

Österreich unterstützt das westafrikanische Land bei der Ausbildung von Hundeführern und bei Sicherheitstrainings.

Der Auftritt von Chili dauert nur eine knappe Minute. Unter den sechs aufgestellten Koffern findet der fünfjährige belgische Schäferhund jenen, in dem die Drogen versteckt sind, auf Anhieb. Chili ist einer von zwei Militärhunden, die in Österreich ausgebildet wurden und seit 2019 in Ghana dienen. Insgesamt leben und arbeiten derzeit 39 Hunde in der Ghana National Dog Academy, die der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch in Ghanas Hauptstadt Accra besucht hat. Sie sind beim Militär im Einsatz, bei der ...