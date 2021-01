Gibraltar rückt näher an Europa heran

Nach dem Brexit wird die britische Kronkolonie zur Schengen-Außengrenze. Mit Vorteilen für beide Seiten.

"Das Füttern und Anfassen der Affen ist verboten", steht auf großen Schildern, die in den berühmten Kalksteinfelsen Gibraltars gerammt wurden. Wildhüter achten darauf, dass sich die Touristen an das Verbot halten. Die Angst ist groß, dass das Coronavirus von Menschen auf die Tiere überspringt, was das Ende der Berberaffen bedeuten könnte.

Ein Aussterben der knapp 300 frei lebenden Affen, die zur größten Touristenattraktion der britischen Kronkolonie am Südzipfel des europäischen Kontinents gehören, wäre für viele Bewohner Gibraltars ein ...