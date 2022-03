Gibt es ein Treffen mit Selenskyj?

Sollte Joe Biden das wollen, käme dafür wohl nur eines in Polen in Frage.

Das Gerücht hält sich hartnäckig: Wenn der amerikanische Präsident nach Europa reist, dann ist auch ein Abstecher nach Osteuropa geplant. Demnach will Joe Biden am Donnerstag in Brüssel nicht nur einen veritablen Gipfel-Marathon absolvieren, er plant auch eine Visite in Polen.

Dort könnte sich Biden mit eigenen Augen ein Bild von der humanitären Lage machen und mit Flüchtlingen des Ukraine-Krieges zu sprechen. Und vielleicht könnte er auch einen Sprung über die polnisch-ukrainische Grenze wagen, so wie dies der ...