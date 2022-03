Gibt es ein Treffen zwischen Biden und Selenskyj?

Sollte Joe Biden das wollen, käme dafür wohl nur eines in Polen infrage.

Ein Gerücht erwies sich als zutreffend: Joe Biden reist diese Woche nicht nur nach Brüssel, um sich am Donnerstag mit amerikanischen Verbündeten zu besprechen. Er trifft später in Warschau auch seinen Amtskollegen Andrzej Duda. Während eines bilateralen Treffens in Polens Hauptstadt werde Biden mit Duda über die humanitäre Krise sprechen, die Russland im Osten Europas verursacht habe. Dies gab das Weiße Haus in der Nacht auf den Montag bekannt.

Offen ist, ob sich Biden auch mit eigenen Augen ...