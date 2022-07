Gibt Super Mario auf?

Italiens Regierungschef hat genug von den Ränkespielen in Rom.

17 Monate hat Mario Draghi die italienische Regierung geführt. International wurde Italien plötzlich wieder als verlässlicher, ja beinahe vorbildlicher Partner wahrgenommen. Und nun das: "Schock Draghi", titelte "La Repubblica" am Freitag. "Noch fünf Tage, um die Regierung zu retten." Fünf Tage lang wird Italien nun im typischen politischen Fegefeuer zubringen. Denn Staatschef Sergio Mattarella hatte am Donnerstagabend den Rücktritt Draghis abgelehnt und ihn aufgefordert, am kommenden Mittwoch vor dem Parlament eine Erklärung zur Krise abzugeben.

Offenbar waren sich ...