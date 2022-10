Giorgia Meloni will Italien verändern

Die neue Ministerpräsidentin übernahm am Sonntag die Geschäfte und setzte gleich einige wichtige Signale.

Im ersten Stock des Palazzo Chigi wartete Mario Draghi. Langsamen Schrittes stieg Giorgia Meloni den roten Teppich hinauf, an dessen Ende ihr Vorgänger die neue Ministerpräsidentin Italiens per Handschlag empfing. "Eine emotional bewegende Angelegenheit", kommentierte Meloni ihren Empfang am Amtssitz der Regierungschefs in Rom. Am Samstag waren Meloni und ihr Kabinett, die 68. Regierung der Nachkriegszeit, vereidigt worden. Am Sonntag fanden im Palazzo Chigi die Amtsübergabe und die erste Sitzung des Ministerrats statt.

Die ultrarechte Regierung Meloni mit den Fratelli d'Italia, der Lega und Forza Italia nimmt die Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen (Energiekrise, Inflation, Ukrainekrieg) auf. Die Premierministerin von den rechtsradikalen Fratelli d'Italia will seit dem Wahlsieg ein Bild besonderer Seriosität und Beflissenheit vermitteln. Erkennbar versuchte Meloni die internationale Skepsis angesichts der ultrarechten Ausrichtung ihrer Partei zu zerstreuen.

Die erste Ministerpräsidentin Italiens, vor Kurzem noch für ihre aggressiven Auftritte bekannt, hat schon jetzt eine institutionelle Metamorphose hinter sich. Die Besetzung des Kabinetts macht bereits verschiedene Stoßrichtungen der neuen Regierung deutlich. Zu beobachten ist die Bemühung um Kontinuität mit der Vorgängerregierung von Mario Draghi, die vor allem in der Besetzung des Wirtschafts- und des Außenressorts zu erkennen ist. Der neue Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti ist Vizechef der rechtspopulistischen Lega, aber auch ein von Ex-Premier Draghi geschätzter Finanzfachmann und dessen früherer Minister für wirtschaftliche Entwicklung. Giorgetti war in der Lega der Mann der Institutionen, kooperativ mit der EU. Kontinuität in der Verankerung Italiens als Alliierter des Westens und der NATO verspricht Antonio Tajani als Außenminister. Der Forza-Italia-Politiker und frühere Vorsitzende des Europaparlaments drückte als erste Amtshandlung seinem ukrainischen Amtskollegen Italiens Solidarität aus. Das Telefonat war auch eine Reaktion auf Parteichef Silvio Berlusconi, der vor Tagen mit seiner wiederbelebten Freundschaft zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin geprahlt und damit Zweifel an Italiens Ukraine-Politik genährt hatte.

Die auf den ersten Blick drastischste Personalentscheidung Melonis ist die Nominierung Eugenia Roccellas als Ministerin für Familie und Geburten (Fratelli d'Italia). Die frühere Frauenrechtsaktivistin ist eine militante Abtreibungsgegnerin. Signale in Richtung einer nationalistischen Politik sendet die Premierministerin mit der Umbenennung einiger Ministerien. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung heißt nun Ministerium für Unternehmen und Made in Italy; das Landwirtschaftsministerium wird zum Ministerium für Nahrungsmittelsouveränität.

Wie viel Veränderung Meloni gelingt, hängt von der Dauer ihrer Regierung und dem Kalkül ihrer Koalitionspartner ab. Lega-Chef Salvini versprach zwar "fünf gemeinsame Jahre", hat aber die beiden jüngsten Exekutiven mit Beteiligung der Lega platzen lassen. Immer weniger berechenbar ist auch Forza-Italia-Vorsitzender Berlusconi. Seinen schleichenden Machtverlust hat der viermalige Ex-Premier sichtbar nicht verwunden. Schon vor der Vereidigung torpedierte er Melonis Seriositäts-Offensive mit seinem Lob Putins. Meloni will Italien verändern. Ob ihr das gelingt, hängt nicht zuletzt von den politischen Interessen Salvinis und Berlusconis ab.