Gipfel der Afrikanischen Union in Addis Abeba begonnen

In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind am Sonntag die Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union (AU) zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammengekommen. Bei der zweitägigen Versammlung wird Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa den AU-Vorsitz übernehmen. Er stellte die Präsidentschaft des AU-Gründerstaates unter das Motto "Silence the guns" (Die Waffen zum Schweigen bringen).

Ramaphosa hatte betont, dass er die Beendigung der Konflikte in Libyen und im Südsudan zu seinen Prioritäten zählt. UNO-Generalsekretär António Guterres hatte sich am Vortag in Addis Abeba besorgt zur Instabilität in der Sahelregion und in Libyen geäußert. Es sei ein Skandal, was in Libyen geschehe; dort gingen die Waffenlieferungen wie auch die Kämpfe ungebremst weiter. "Ich denke, wir müssen Libyens Souveränität wiederherstellen", sagte er. Die Vereinten Nationen unterstützten die Idee eines von der AU organisierten Versöhnungsforums. Ein Waffenstillstand sei dringend erforderlich. Im Sahel sei zudem eine breitere internationale Koalition im Kampf gegen den Terrorismus nötig.

Guterres äußerte sich auch zum Klimawandel, wo er einen direkten Zusammenhang mit der Heuschreckenplage in Ostafrika sieht. "Wärmere Meeresgewässer bedeuten mehr Zyklone, die für Heuschrecken die perfekten Brutstätten schaffen; es wird täglich schlimmer", erklärte er. Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage, die Behörden fürchten angesichts der gefräßigen Insekten um die Ernährungssicherheit. Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia gelten in ihrer Größe und dem Zerstörungspotenzial als "beispiellos".

Quelle: Apa/Dpa