Gipfel in Elmau: G7 demonstrieren Einigkeit gegen Putin

Der G7-Gipfel in den bayerischen Alpen soll vor allem zweierlei sein: Eine Demonstration der Solidarität mit der Ukraine und ein Signal der Geschlossenheit an Russland.

Es ist eine fast unwirkliche Idylle, in der am Sonntag der Gipfel der sieben wichtigsten Industrienationen der Welt begonnen hat. Auf dem oberbayerischen Schloss Elmau an der Grenze zu Tirol findet bis Dienstag der alljährliche G7-Gipfel statt. Doch das Hauptthema auf der Agenda passt ganz und gar nicht zu der Alpen-Idylle: Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen.

Bereits am Sonntagmorgen, vor dem offiziellen Start des Gipfels, trafen sich US-Präsident Joe Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz. ...