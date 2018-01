Gipfel in Vancouver droht Nordkorea mit neuen Sanktionen

Eine Gruppe von 20 Staaten zieht weitere Sanktionen gegen Nordkorea in Erwägung, sollte das Land im Atomstreit nicht einlenken. Die Teilnehmer des Treffens in Vancouver hätten sich darauf geeinigt, einseitige Strafmaßnahmen und weitere diplomatische Schritte zu prüfen, die über die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen hinausgingen, teilten die Gastgeber USA und Kanada am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/DON MACKINNON Eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ist das Ziel