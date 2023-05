Gipfel von 47 Staaten in Moldau als Signal gegen Putin

Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Staaten, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), wollen am Donnerstag beim zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (European Political Community/EPC) in Moldau Geschlossenheit gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrieren. Die pro-europäische Regierung unter Präsidentin Maria Sandu hofft auf einen raschen EU-Beitritt an der Seite der Ukraine. Moldau und die Ukraine sind EU-Beitrittskandidaten.

Das Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft geht auf eine Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Der Gründungsgipfel fand vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Oktober 2022 in Prag mit damals 44 Staaten statt. Abgesehen von einigen Klein- und Stadtstaaten sind Russland und Belarus als einzige auf dem europäischen Kontinent liegende Staaten nicht eingeladen. Auf der Tagesordnung der Beratungen auf Schloss Mimi, einem Weingut nahe der ukrainischen Grenze, stehen "Sicherheit" sowie "Energie und Konnektivität". Moldau ist selbst Übergriffen aus Russland ausgesetzt.