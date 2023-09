Gipfel von Pazifik-Anrainern mit USA, China, Russland

US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben am Donnerstag an einem Gipfel von Pazifik-Anrainerstaaten in Jakarta teilgenommen. Das ASEAN-plus-drei-Treffen in der indonesischen Hauptstadt bietet eine seltene Gelegenheit für direkte diplomatische Kontakte auf höchster Ebene zwischen den drei rivalisierenden Staaten. An den Gesprächen sind insgesamt 18 Staaten beteiligt.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/WILLY KURNIAWAN Widodo hei§t Harris willkommen