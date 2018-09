Gipfel von Türkei, Russland und Iran vor Idlib-Offensive

Vor einer geplanten Offensive der syrischen Regierung gegen die Rebellenhochburg Idlib kommen in Teheran die Staatschefs Russlands, der Türkei und des Irans zusammen. Die Türkei ist die Schutzmacht der Rebellen. Russland und der Iran sind Alliierte der syrischen Regierung. Worüber genau Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani beraten wollen, blieb zunächst unklar.

Die Türkei, die sich für den Gipfel stark gemacht hatte, versucht seit Monaten fieberhaft, die Offensive zu verhindern. Die Provinz Idlib grenzt an türkisches Staatsgebiet. Die Türkei befürchtet, dass Hunderttausende syrische Flüchtlinge Richtung Türkei fliehen könnten. Das Land beherbergt schon mehr als drei Millionen Flüchtlinge.

Die UNO und viele Regierungschefs hatten in den vergangenen Tagen eindringlich vor einer humanitären Katastrophe gewarnt, sollte Syrien seine Offensive durchziehen. In Idlib leben neben Rebellen auch rund drei Millionen Zivilisten, darunter mehr als eine Million Minderjährige.

Der Iran befürwortet einen Angriff auf Idlib. "Ohne eine Säuberung Idlibs von Terroristen wäre der Friedens- und Wiederaufbauprozess Syriens nicht möglich", sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif. Der Iran sei sich aber bewusst, dass die Angriffe auch Zivilisten gefährden würden. Deshalb sollten beim Dreiergipfel angemessene Maßnahmen besprochen werden.

Russland hat in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass bestimmte Terroristen aus Idlib vertrieben werden müssten. Das Militär hat vor einigen Tagen mit Luftangriffen begonnen, die es am Donnerstag fortsetzte. Es hat an der syrischen Küste im östlichen Mittelmeer eine starke Flotte zusammengezogen. Putin werde in Teheran auch einzeln mit Erdogan und Rouhani sprechen, sagte ein Berater.

