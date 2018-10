Gipfel will politischen Prozess in Syrien in Gang bringen

Der Syrien-Gipfel in Istanbul hat am Samstag Grundelemente eines politischen Prozesses in Syrien vereinbart. So soll ein Verfassungskomitee geschaffen werden und bis Ende des Jahres in Genf seine Arbeit aufnehmen. Der politische Prozess solle in syrischen Händen liegen und von Syrien geführt werden, heißt es in dem Kommunique, auf das sich die Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland einigten.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Türkischer Präsident Erdogan verlas die Abschlusserklärung