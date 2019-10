Giuliani verweigert Zusammenarbeit mit Repräsentantenhaus

Der umstrittene persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, verweigert in der Ukraine-Affäre die Übergabe von Dokumenten an das Repräsentantenhaus. Giuliani bezeichnete die Untersuchung der Abgeordneten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump am Dienstag als "verfassungswidrig".

SN/APA (AFP/Getty Images)/ALEX WONG Giuliani stellt sich schützend vor US-Präsident Trump