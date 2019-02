Gleich viele Frauen wie Männer sollen für die Landtagswahlen kandidieren

Brandenburg führt für die Landtagswahlen das Prinzip der Parität ein. Kandidatenlisten müssen nach dem Reißverschlusssystem besetzt werden. Aber es gibt Stolpersteine und Hintertürchen.

Was bei den Grünen und in der Links-Partei schon Tradition hat, soll nun auch im rot-rot-regierten Brandenburg für alle Parteien Verpflichtung werden. Bei Landtagswahlen sollen künftig die Landeslisten der Parteien im Reißverschlussverfahren, also abwechselnd mit einer Kandidatin und einem Kandidaten, besetzt werden. Als erstes deutsches Bundesland hat Brandenburg Ende Januar ein solches Parité-Gesetz verabschiedet. Zugestimmt haben nicht nur die Regierungsparteien SPD und Linke, sondern auch die oppositionellen Grünen, die den Anstoß für ein solches Gesetz gegeben haben. Allerdings tritt das Gesetz erst im nächsten Jahr in Kraft, gilt also für die Landtagswahl im Herbst noch nicht.

Das Gesetz hat bei vielen weiblichen Politikern große Begeisterung und zudem eine Diskussion sowohl in anderen Bundesländern als auch im Bund ausgelöst. Befürworterinnen erinnern jetzt auch daran, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel schon im letzten Herbst beim Festakt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht erklärt hat: "Das Ziel muss Parität sein, Parität überall." Und die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer steht bei der Frauen-Union im Wort: "Wer glaubt, er kann die Debatte in der eigenen Partei abwürgen, der täuscht sich." Die große alte Dame der CDU, Rita Süssmuth, forderte: "Wir wollen die Hälfte. Und wir wollen nicht wieder 50 Jahre warten."

Doch der Brandenburger Durchbruch hat noch zahlreiche Stolpersteine und Hintertürchen. So wird es keine vollständige Parität geben. Denn lediglich die Listen werden im Reißverschlussverfahren besetzt. Bei den Direktmandaten bleibt alles beim Alten. Dort aber dominieren die männlichen Kandidaten. Die Grünen haben zwar auch hier eine Parität angestrebt, konnten sich aber nicht durchsetzen.

Zweitens gibt es verfassungsrechtliche Bedenken. Der Rechtswissenschafter Martin Morlok hält eine gesetzliche Quotierung für unvereinbar mit den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie mit der Parteienfreiheit, der Chancengleichheit und dem Diskriminierungsverbot. Seiner Auffassung nach heißt Gleichberechtigung nicht Ergebnisgleichheit, sondern Chancengleichheit. Und die seien im Übermaß gegeben. Denn Frauen hätten die weitaus besseren Chancen, aufgestellt zu werden als Männer, weil es in den Parteien zu wenige Frauen gebe.

Nach seiner Rechnung sind Frauen im Bundestag ohnehin überrepräsentiert. Dabei geht er allerdings nicht vom Frauenanteil in der Gesamtbevölkerung aus wie die Befürworter des Paritätsgesetzes, sondern vom Anteil der Frauen in den Parteien. Dann stimmt seine Rechnung selbst bei den Grünen. Denn nur 39,8 Prozent der Mitglieder der Ökopartei sind weiblich. In der Bundestagsfraktion beträgt ihr Anteil dagegen 58,2 Prozent. Klagen gegen das brandenburgische Gesetz haben allerdings nur kleinere Gruppierungen wie die Piraten, die FDP-Nachwuchsorganisation und die rechtsextreme NPD angekündigt.

Auf Bundesebene wird überlegt, eine solche Reform mit der Debatte über die Verkleinerung des Bundestages zu verknüpfen. Das könnte allerdings auch dazu führen, dass aus beiden Reformen nichts wird, zumal die Ideen für eine Verkleinerung noch weit auseinander liegen. Eine Paritätsregelung à la Brandenburg würde vor allem die konservativen Parteien in die Bredouille bringen.

Der Frauenanteil bei der CDU liegt bei 26 Prozent, bei der FDP bei 22 Prozent, bei der CSU bei 20 Prozent und bei der AfD bei 17 Prozent. Doch selbst mit einem Paritätsgesetz wird sich am Frauenanteil bei CDU und CSU im Bundestag nicht viel ändern. Denn die Abgeordneten der Union ziehen vor allem dank eines gewonnenen Direktmandates in den Bundestag. Und das sind vor allem Männer.