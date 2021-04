Globale Militärausgaben stiegen trotz Corona weiter

In einer seit Generationen beispiellosen Pandemie verschieben sich viele Parameter staatlichen Handelns - aber nicht alle. Trotz der globalen Corona-Krise sind die staatlichen Militärausgaben weltweit auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen: 1.981 Milliarden, also fast 2 Billionen US-Dollar wurden 2020 in Kriegsmaterial investiert, 2,6 Prozent mehr als 2019, wie das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) am Montag in seinem jährlichen Bericht auflistete.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARIS MESSINIS Zwei Drittel bei USA, China, Indien, Russland und UK