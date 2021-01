Globale Umfrage: Zwei Drittel der Menschen sehen in Klimafrage dringenden Handlungsbedarf

Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Was sagen die Jugendlichen? In welchen Weltregionen ist das Problembewusstsein am geringsten? Und welchen Einfluss hat Bildung? Eine Umfrage mit mehr als einer Million Teilnehmern gibt Auskunft - und erhöht den Druck auf die Politik.

Der Klimawandel ist ein globaler Notfall, der dringend Gegenmaßnahmen der Staaten erfordert. Dieser Aussage stimmten 64 Prozent der Befragten der bislang größten Umfrage zur Erderwärmung zu. Geht es nach den Studienverantwortlichen sollen die Ergebnisse der Umfrage, die "People's Climate Vote" betitelt und damit als globales Referendum zur Klimakrise konzipiert wurde, die Debatten zur Klimarettung befeuern - vor allem im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Glasgow.

Mehr als eine Million Menschen wurden befragt

1,22 Millionen Menschen aus 50 Ländern nahmen zwischen Oktober und Dezember des abgelaufenen Jahres teil. Durch das unkonventionelle Studiendesign erreichten die Organisatoren, nämlich das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Universität Oxford, dabei vor allem Jugendliche. Dank Anzeigen in mobilen Gaming-Apps waren 550.000 der Befragten zwischen 14 und 18 Jahre alt.



Vor allem die Jüngeren bewerten Klimawandel als globalen Notfall

Die Jüngeren sind es auch, die das stärkste Bewusstsein für die Dringlichkeit der Klimafrage aufweisen. 70 Prozent halten die Erderwärmung für einen globalen Notfall. In der Gruppe der über 60-Jährigen sind es 58 Prozent. Die Daten zeigen zudem regionale Unterschiede. Während im Vereinigten Königreich und in Italien 81 Prozent der Studienteilnehmer zustimmten, taten dies 65 Prozent der US-Amerikaner und nur die Hälfte der Moldawier.

Naturkatastrophen beeinflussen Problembewusstsein

Das Bewusstsein werde auch durch Naturkatastrophen wie Waldbrände, Wirbelstürme oder Überflutungen geschärft, meinte UN-Beraterin Cassie Flynn gegenüber der BBC. "Die Menschen schauen sich um, haben Angst und sagen: Das ist ein ernstes Problem. Wir müssen etwas dagegen tun."

Herkunft bedingt unterschiedliche Prioritäten

Die Bewertung von möglichen Gegenmaßnahmen hängt dabei stark damit zusammen, wo die Befragten leben. Menschen aus Ländern mit den höchsten Emissionen durch Stromerzeugung plädieren vermehrt für den Umstieg in "grüne Energie". Befragte aus Gebieten, wo Abholzung und veränderte Landnutzung eine große Rolle spielen, tendierten mehrheitlich zu Gegenmaßnahmen in diesem Bereich.



Lieber Wälder schützen als sich pflanzlich ernähren

Insgesamt werden der Naturschutz, vor allem die Erhaltung von Wäldern und Landflächen (54 Prozent), das Forcieren Erneuerbarer Energien (53), die klimafreundliche Landwirtschaft (52) und die Investition in "grüne" Jobs (50) als die besten Gegenmaßnahmen eingestuft. Das Schlusslicht ist hierbei die pflanzliche Ernährung, die nur von 30 Prozent der Befragten als Lösung angegeben wurde. Es gab nur sehr wenige Befragte, die überhaupt keine der abgefragten Maßnahmen unterstützen. In Pakistan war die komplette Ablehnung mit 5 Prozent noch am stärksten, gefolgt von vier Prozent in den USA.

Mit höherer Bildung steigt Bewusstsein für Gefahr der Erderwärmung

Interessant ist ferner, dass die Bewertung der Klimawandels als Notfall mit dem Bildungsgrad der Befragten zunimmt. Bildung habe eine viel größere Auswirkung als Alter oder Herkunft, heißt es von den Studienverantwortlichen. Geschlechtsunterschiede zeigten sich nur in einzelnen Regionen. In Kanada etwa stuften Frauen und Mädchen die Klimafrage eher als Notfall ein als ihre männlichen Landsleute, nämlich um zwölf Prozent. Ein ähnliches Phänomen war in anderen englischsprachigen Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich oder Australien zu beobachten. In Indien, Georgien, Vietnam und Nigeria wiederum tendierten Männer um neun bis zwölf Prozent stärker als Frauen zur Einschätzung als Notfall.

Quelle: SN