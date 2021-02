Globale Verteilung des Corona-Impfstoffes: "Es ist ein großes Dilemma"

In den reichen Industrienationen wurden schon viele Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft. Ärmere Länder gehen fast leer aus. Wie eine gerechtere Verteilung gelingen könnte, erklärt Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen.

Nur 25 Impfdosen für mehr als zwölf Millionen Einwohner. So wenige Vakzine hat das westafrikanische Land Guinea bislang erhalten. Während in vielen Industrienationen um Millionen von Impfdosen gefeilscht wird, gibt es viele ärmere Länder, die den Impfstoff nicht einmal in Reichweite haben. Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen Österreich sieht darin nicht nur moralisches Versagen. Der Kampf gegen die Coronapandemie kann seiner Ansicht nach nur global gedacht werden.

Herr Bachmann, werden die ärmeren Länder beim globalen Verteilungskampf um ...