Golfstaaten erstes Ziel für Indiens Migranten

In der Pandemie machten Inder visafreie Stopps in Serbien, um die Coronaregeln im eigentlichen Zielland zu umgehen. Das brachte Schlepperbanden auf eine Geschäftsidee.

Die jüngste Asylstatistik in Österreich sorgt auch bei den Anrainern an der sogenannten Balkanroute für Aufsehen: In der Liste der Herkunftsstaaten der Asylbewerber lag im Juli erstmals Indien bei der Zahl der Anträge vorn - vor Afghanistan, Syrien, Tunesien und Pakistan. Nicht nur gegenüber dem Vormonat, sondern auch gegenüber dem gesamten Vorjahr hat sich die im Juli auf 2081 gestiegene Zahl der indischen Asylbewerber in Österreich mehr als verdoppelt. Interessant ist das für ganz Europa. Denn als Endpunkt der Balkanroute ...