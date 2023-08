Gonzalez und Noboa gehen in die Stichwahl in Ecuador

Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador gehen die linksgerichtete Kandidatin Luisa Gonzalez und der Geschäftsmann Daniel Noboa in die zweite Runde. Nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen lag die 45-jährige Gonzales mit 33 Prozent deutlich vorn, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito mitteilte. Der 35 Jahre alte Noboa, Sohn des Unternehmers und früheren Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, kam demnach überraschend auf 24 Prozent.

BILD: SN/APA/AFP/CAMILA BUENDIA Gonzalez ging als Favoritin in die Wahl