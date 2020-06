Google will Medienhäusern Geld für bestimmte Inhalte zahlen

Der Internetriese Google will Medienhäusern in drei Ländern im Zuge einer neuen Kooperation Geld für bestimmte Inhalte zahlen. Google werde von Verlagen "Lizenzen über qualitativ hochwertige Inhalte für ein neues Nachrichtenformat erwerben", das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden solle, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Lukas Schul Die EU-Urheberrechtsreform sieht eine Vergütung vor