Gorbatschow liegt im Krankenhaus und arbeitet an neuem Buch

Der frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow (88) liegt nach einem Medienbericht im Krankenhaus. Er befinde sich schon länger dort in Behandlung, zitierte die russische Staatsagentur Ria Nowosti den Friedensnobelpreisträger am Donnerstag in Moskau. Wenn es ihm besser gehe, versuche er, mit Hilfe von Freunden zu arbeiten. Er wolle in naher Zukunft ein neues Buch herausbringen.

Gorbatschow hatte in den vergangenen Jahren mehrere Operationen und war immer wieder im Krankenhaus. Mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) gilt der Ex-Kremlchef unter anderem als Wegbereiter der Deutschen Einheit. Seine Kritiker machen ihn für den Zusammenbruch der Sowjetunion verantwortlich. Wegen seines Alters tritt Gorbatschow nur noch selten öffentlich auf. Vor wenigen Wochen nahm er an der Militärparade am Roten Platz zur Erinnerung an den Sieg über Nazi-Deutschland teil. In Interviews nimmt er regelmäßig Stellung zur aktuellen Politik. Dabei warnte er mehrfach vor den Gefahren eines neuen atomaren Wettrüstens. Quelle: Apa/Dpa