Gorbatschow: USA nach Ende des Kalten Krieges "arrogant"

Der frühere sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hat den USA vorgeworfen, sich nach dem Ende des Kalten Krieges "arrogant" verhalten zu haben. Im Westen habe nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 eine "triumphale Stimmung geherrscht, vor allem in den USA", sagte Gorbatschow in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

SN/APA/AFP/VITALY ARMAND Gorbatschow trat am 25. Dezember 1991 als Präsident zurück (Archiv)