Ein Interview mit dem letzten sowjetischen Staatspräsidenten über den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren, über Mittelstreckenraketen, einen demokratischen Sozialismus und Wladimir Putin.

Herr Gorbatschow, manche Deutschen sagen, wenn es den Friedensnobelpreis nicht gäbe, hätte man ihn für Sie erfinden müssen. In Russland aber wirft man Ihnen oft vor, sie hätten 1989 die DDR an Westdeutschland und später Osteuropa an die NATO verschenkt? ...