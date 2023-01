"Gott. Waffen. Gasherde": Ein Küchengerät lässt die US-Republikaner heiß laufen

Bisher ging es um Masken oder Waffen. Nun eröffnet sich eine neue Front im amerikanischen Kulturkampf: Gasherde. Nachdem eine Behörde in Washington aus Gesundheits- und Klimagründen ein Verbot erwogen hat, sehen Konservative die Freiheit des Kochens in Gefahr.

Der Graben zwischen Demokraten und Republikanern in den USA geht tief und Kulturkämpfe entstehen zu den skurrilsten Themen. Aktuell finden sich auf großen Nachrichtenseiten Artikel mit Überschriften wie "Werden Gasherde verboten? Alles, was sie wissen müssen". Die sonst so seriöse "New York Times" fragt sogar: "Ihr Gasherd könnte Sie töten. Wie besorgt sollten Sie sein?" Diskussionen über Umweltbelastungen und mögliche Gesundheitsprobleme beim Kochen mit offenen Gasflammen sind nicht neu.

Auslöser der aktuellen Sorgen ist ein im Dezember erschienener ...