Grabeskirche in Jerusalem wieder geöffnet

Nach dreitägiger Schließung als Zeichen des Protests ist die Grabeskirche in Jerusalem am Mittwoch wieder geöffnet worden. Um 04.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MEZ) öffneten zwei Wachmänner die großen Holztüren und ließen die ersten Pilger hinein. In den vergangenen Tagen hatten Tausende Pilger und Touristen vor verschlossenen Türen gestanden.

SN/APAA (AFP)/THOMAS COEX Ab heute haben Pilger wieder Zugang zum Gotteshaus