Greenpeace verhüllt Haus von Premier Sunak

In Großbritannien haben Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace das Privathaus von Premierminister Rishi Sunak mit schwarzem Stoff verhüllt. Mit der Aktion solle gegen seine Energiepolitik protestiert werden, teilte die Umweltschutzorganisation am Donnerstag mit. Auf Twitter veröffentlichte Greenpeace Fotos, die vier Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Dach des Gebäudes zeigen.

Zwei weitere stehen vor dem Anwesen und halten einen Banner mit der Aufschrift "RISHI SUNAK - OIL PROFITS OR OUR FUTURE?" (Rishi Sunak - Öl-Profite oder unsere Zukunft?). Ein Regierungsmitarbeiter in London erklärte zu der Protestaktion, man werde sich nicht für das Recht entschuldigen, die Energieversorgung zu sichern.

Am Montag hatte Sunaks Regierung mehr als 100 neue Lizenzen zur Öl- und Gasförderung in der Nordsee vergeben. Die Regierung kündigte zudem Pläne zur umstrittenen unterirdischen CO2-Speicherung (CCS) in zwei Gebieten in Schottland und Nordengland an.