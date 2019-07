Greenwald trotzt Drohungen des Präsidenten von Brasilien

Der in Brasilien lebende US-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald will sich von Präsident Jair Bolsonaro nicht einschüchtern lassen und im Lande bleiben. "Ich werde nicht aus diesem Land fliehen", sagte Greenwald am Dienstagabend (Ortszeit) in Rio de Janeiro. Tage zuvor hatte der rechtsgerichtete Staatschef Greenwald laut brasilianischen Presseberichten mit Gefängnis gedroht.

SN/APA (AFP)/EVARISTO SA Enthüllungsjournalist Greenwald lässt sich nicht einschüchtern